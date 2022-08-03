"Закрываем Пески телами": украинский военный рассказал о тяжелой ситуации на Донбассе

Военный, не подбирая слов, рассказал об ужасной ситуации на линии фронта

Пески Донецкой области стали одним из самых горячих направлений боев на Донбассе за последние несколько недель. Поселок, расположенный в 12 километрах от Донецка, превратился в настоящие руины за восемь лет войны, однако является одним из стратегически важных населенных пунктов для Украины. Именно поэтому ВСУ продолжают "держать" этот рубеж, неся сумасшедшие потери в ожидании военной подмоги.

Командир отделения отдельного мотопехотного батальона "Сармат" Сергей Гнездилов, находящийся именно на этих позициях, после почти недели ожидания помощи от побратимов в своем Facebook без украшений рассказал, что происходит в Песках сейчас. Публикация военного получила большой резонанс среди пользователей сети.

Пребывание на территории поселка Гнездилов без преувеличения называет своим персональным адом. За сутки населенный пункт буквально засыпают тысячами вражеских снарядов, на что украинским защитникам почти нечем ответить.

"Я не ною. С нашей стороны работает два миномета 82 и 120. Иногда просыпается и "чихает" в сторону Донецка два ствола артиллерии. Мы почти не отвечаем. Контрбатарейный огонь отсутствует, от слова совсем, враг без каких-либо проблем для себя кладет артснаряд в наши окопы, разбирает очень прочные, бетонные позиции за десятки минут, без паузы и минимального отдыха продавливая нашу линию обороны. Позавчера она сломалась, и полились рекой двухсотые/трехсотые", — говорит военный.

По его словам, Пески стали настоящей мясорубкой, где наши бойцы в прямом смысле закрывают линию фронта своими телами. После обострения боев в командование была отправлена просьба о помощи против вражеской артиллерии, однако ждать ее пришлось около недели.

"Я горжусь руководством оставшегося здесь с нами батальона. Комбат с нами, все с нами, контуженные, легкие трехсотые, перевязавшись, возвращаются через пару часов на позиции, если можно так назвать эти бездонные воронки. Идет война", — объясняет Сергей Гнездилов.

Пески на карте

Без украшений он описывает происходящее на позициях украинской армии. По его словам, когда резерв отправляется, чтобы прикрыть пробел в позиции, через пять минут прицельной стрельбы со стороны врага из 15 человек в живых остается только один.

"Тела лежат. Если легкий 300, может, повезет, заныкаешься, и пешком выйдешь, дойдешь до медиков. Везли только что трехсотого. Он всю дорогу кричал: "Где поддержка? Где артиллерия? Почему нас бросили? Почему нас никто не прикрыл?" Я не знаю, друг, почему нас никто не прикрыл… Он кричит, а мне стыдно, что я до сих пор цел и невредим, только пару раз хорошо так оглушило. Проблевался, прос*ался, простите, и опять в строю", — делится боец.

На момент написания публикации Гнездилов был убежден, что ВСУ постепенно теряют Пески, ведь большинство ресурсов было почти исчерпано. При этом он подчеркивал, что, скорее всего, понесет наказание за все сказанное, но просил распространить правду и донести ее как до обычных людей, так и до руководства государства.

"Я за**ался говорить, что все под контролем. Сейчас в Песках все ни**я не под контролем, но почему-то ситуацию умалчивают. Бейте в набаты, разбитые колокола, пока мы закрываем телами Пески, — писал он. — Нам нужна артиллерия. Дайте нам сюда хоть что-нибудь, чтобы мы могли держаться".

Стоит отметить, что буквально через несколько часов после того, как сообщение военного начали активно распространять, ситуация у Песков изменилась. Наши защитники получили необходимую помощь, о чем сам Сергей Гнездилов и сообщил. При этом он успел раскритиковать одну из девушек, выступивших против распространения подобной информации о событиях на фронте.

Напомним, "Телеграф" рассказывал об оперативной ситуации на разных направлениях фронта, используя для этого свежие карты боев в Украине. Они составлены аналитиками Института изучения войны с США.

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