Россияне убили подростка в Харькове - Салтовку накрыли "Ураганами" (фото)

Количество пострадавших может вырасти

Харьков находится под постоянными ударами оккупантов. Утром 20 июля очередной обстрел россиян унес три жизни — женщины, мужчины и мальчика 13 лет в Салтовском районе. Также есть пострадавшая женщина 72 лет.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, уточнив, что данные от врачей обновляются. О взрывах местные телеграм-каналы пишут начиная с 9 утра, по состоянию на 10 часов — они продолжаются.

Глава следственного управления области Сергей Болвинов отметил, что погибшие находились возле остановки общественного транспорта. Предварительно — обстрел вели из РСЗО "Ураган".

Дыра в земле после обстрела

Кроме города оккупанты ударили и по области по Чугуевскому, Богодуховскому, Харьковскому, Лозовскому, Изюмскому районам. В результате ракетных "прилетов" и обстрелов повреждены жилые дома, хозпостройки, заведение образования, загорелись поля с пшеницей. Погиб мужчина в Изюмском районе, еще семь жителей области ранены.

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Ранее "Телеграф" сообщал о том, что россия до сих пор имеет виды на Харьков, считают аналитики. Но желания россии сводится к тотальному уничтожению, считают в Офисе президента Украины.