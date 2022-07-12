Звезда популярного телешоу вырезал сердце у возлюбленной под Киевом (фото)

Погибшая не выходила на связь с родными с конца мая

На днях в Киевской области был задержан 36-летний местный житель по подозрению в жестоком убийстве своей девушки. Расчлененные останки тела женщины были обнаружены в селе Новые Безрадичи Обуховского района. Изувер спрятал отрезанные конечности и часть позвонка в чемодан, тщательно обмотав их вещами жертвы.

Подробности резонансного дела сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевщины во вторник, 12 июля. Наибольшее удивление вызывает личность подозреваемого — человек с юридическим образованием, адвокат, один из участников популярного телешоу о женитьбе.

Личность женщины удалось установить совершенно случайно — благодаря приблизительному портрету, созданному правоохранителями, и описанию вещей, найденных на месте обнаружений тела. Именно их и опознала одна из подруг убитой.

По ее словам, погибшая 39-летняя жительница Краматорска весной приехала в Киевскую область из Польши. Рассказывала знакомым, что встретила любовь и будет жить вместе с ним. Однако уже спустя несколько недель женщина перестала выходить на связь, а потом и вовсе пропала с "радаров" друзей. И только тщательное расследование киевских полицейских смогло объяснить, почему.

Погибшая женщина

Подозреваемым в убийстве является 36-летний сожитель покойной, адвокат и участник известного телешоу, связанного с женитьбой. По его словам, в какой-то из дней они крупно повздорили, он вспылил и задушил свою избранницу.

Чтобы замести следы, он расчленил ее тело и выносил его по частям, выкидывая в различные мусорные контейнеры в Обуховском районе. А вот конечности решил сбросить в одном месте, для чего и использовал чемодан, который сбросил в пруд. Часть органов — сердце, матку, язык и почку — он вырезал и заморозил. Во время обыска они были обнаружены полицейскими в холодильнике.

Сейчас мужчина задержан и находится в СИЗО. Ему предъявлены подозрения в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.

Стоит отметить, что по данным из открытых источников, подозреваемый может быть участником телешоу "Свадьба вслепую", которое транслировалось на телеканале "1+1" в 2019 году. Во время съемок он надеялся сойтись с жительницей Днепра, однако после окончания программы их пути разошлись.

Напомним, что весной похожая трагедия произошла в Кривом Роге. Части тела женщины были обнаружены коммунальщиками в одном из мусорных баков города.