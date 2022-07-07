Прятала карту памяти в тампоне: "Тайра" рассказала о нюансах пребывания в российском плену

Боевики не позволяли ей связываться с родными и пугали смертной казнью

Пребывание в застенках тюрем боевиков "ДНР" стало для известного украинского парамедика Юлии Паевской ("Тайры") настоящим испытанием на выносливость. Женщина говорит, что постоянно переносила побои и словесные унижения, ее днями могли не кормить и даже не давать воды, а также обещали отправить на расстрел.

Некоторые пугающие подробности своего плена "Тайра" рассказала журналистам американского телеканала CNN. По ее словам, все три месяца заключения были сплошным продолжительным кошмаром, который ни на секунду не прекращался.

Женщина признается, что условия, в которых содержатся украинские военнопленные, сравнимы разве что с советским ГУЛАГом, где в прошлом столетии погибло немало наших соотечественников. Её постоянно награждали "эпитетами" вроде "фашистки", "нацистки", а также желали побыстрее умереть. Помимо этого "Тайра" говорит, что ее пытались запугать смертной казнью — особенно после того, как она отказалась признавать любые связи с выдуманными российской пропагандой "неонацистами".

В самом же начале плена над парамедиком и вовсе издевались физически — не давали еды и почти лишили воды на целых пять дней. Также, несмотря на то, что она женщина, ее регулярно избивали, пытаясь добиться сотрудничества. Существовать ей приходилось в камере-одиночке, где на железной койке даже не было банального матраца.

Поддерживать связь с родственниками у "Тайры" не было. На любые требования позвонить она получала лишь очередную порцию издевательств.

"Ты смотришь слишком много американских фильмов. Звонка не будет", — цитирует медик своих мучителей.

Весьма интересный опыт Юлия Паевская заполучила перед самым попаданием в плен. Как известно, на Донбассе, помогая раненым, она еще и вела съемку, с помощью которой документировала военные преступления россиян. Когда стало понятно, что блокпост оккупантов ей вряд ли удастся пройти, "Тайра" одну из карт памяти сломала зубами и выбросила.

Вторую же чудом удалось передать журналистам Associated Press, которые покидали разбитый Мариуполь. Этот "презент" она спрятала в обычный тампон, благодаря чему запись удалось сберечь.

Напомним, что обмен пленными, во время которого "Тайру" удалось вернуть домой, состоялся 17 июня. Вскоре Паевская опубликовала официальное обращение с благодарностями, в котором особо отметила усилия президента Владимира Зеленского.