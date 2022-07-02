"Ну когда я еще человеку горло перережу?": оккупант в красках признался жене в убийствах украинцев

Извращенность российских солдат не имеет границ

Российские захватчики, приехавшие на войну в Украину, не перестают удивлять своей жестокостью и любовью причинять боль. Пока некоторые из оккупантов попросту не выдерживают смотреть на результат действий своей же армии, другие упиваются пережитым опытом и рассказывают о нем родным. Как фигурант свежего перехвата СБУ, признавшийся жене в жестоком убийстве украинского солдата.

По заверениям представителей Службы безопасности Украины, это один из самых жестоких разговоров захватчиков с родными, который они решили опубликовать. Самым интересным является то, что в конце мужчина просит жену не рассказывать о его "приключениях" на войне, не зная, что скоро прославится благодаря прослушке.

Стоит отметить, что цинизм этого солдата — невероятен. Войну против украинского народа он называет "вечериночкой", а подробности происходящего вполне себе смакует. В этот раз он решил признаться супруге, что всегда мечтал перерезать горло человеку. И как раз в Украине ему это и удалось.

"Ну это, я такой думаю, бл**ь, попробовать горло перерезать? Короче, х*як, там парнишка один… Просто перерезал ему горло, — признается оккупант. — Ну когда я еще человеку горло перережу?"

Этот инцидент произошел, когда они перемещались под неназванным мостом, пытаясь занять отвоеванные у украинских воинов позиции.

Стоит отметить, что рассказ мужа настолько впечатлил россиянку, что она отреагировала только истерическим смехом, а затем вопросом о том, где он набрался такой извращенной фантазии.

В СБУ подчеркнули, что подобные перехваты являются фактом, подтверждающим то, насколько бесчеловечными являются россияне, пришедшие с оружием в Украину.

Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал о родственниках оккупантов, которые тоже не прочь присоединиться к "спецоперации" против украинцев. При этом некоторые готовы не жалеть даже детей.

Также мы писали о перехвате, во время которого россиянин рассказывал супруге об убийстве мирных жителей Украины.